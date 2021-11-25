Маша Кравец, 18-летняя дочь Елены Кравец, уже долгое время живет без родителей и показала, как решила изменить свою внешность, опубликовав сторис Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Маша Кравец является дочерью популярной украинской актрисы Елены Кравец. Девушка уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая с подружкой жилье. Елена сама предложила съехать Маше, так как в семье ждали пополнение - двоих детей, и места было мало. Дочь Кравец обожает танцы, носит пирсинг, который недавно сделала, а еще ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

На новых сторис Маша показала, как сделала себе челку. Дочь звезды сидела перед зеркалом, хвастаясь видом.

На еще одном сторис Маша уже была в пальто, позируя на улице.

"Какая дамочка с челкой", - написано было под видео.

После этого Маша показалась уже дома. Девушка сделала фото, демонстрируя новый облик.

"На сегодня спам с челкой окончен, всем спасибо. Я просто не могу нарадоваться", - сказала Маша.

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