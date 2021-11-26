Украинский комик Андрей Рыбак, который участвовал в шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной, подшутил над своей нынешней девушкой, которая задумалась о том, чтобы перевести их отношения на новый уровень.
Как пишет Politeka.net, один из фаворитов Мишиной на «Холостячке» и друг победителя этого шоу Александра Еллерта Андрей Рыбак поделился в своем Инстаграм новым забавным видео. Как известно, после «Холостячки» Андрей возобновил отношения со своей бывшей возлюбленной – моделью по имени Алина. Сейчас пара живет вместе и то и дело подшучивает друг над другом.
Так, в новом ролике Рыбак решил пошутить на тему подарка для возлюбленной.
«Ребят, сегодня моя девушка скинула мне несколько фотографий с подарками, которые она хочет на Новый год. Если можете, помогите выбрать, а то я сам не знаю», - произнес на видео юморист.
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Затем он показал ряд фотографий, на которых была запечатлена женская рука с обручальным кольцом. При этом Андрей намеренно обращал внимание на другие предметы на снимках и предполагал, что Алина хочет получить в подарок именно их.
«Подскажите, что выбрать?!», - подписал кадры Рыбак.
Его поклонники тут же принялись отвечать.
«Новый маникюр нужен, она ж намекает», «Уверена крем для рук. Всегда нужен», «Однозначно плед», «Поездку на море это то что сейчас нужно в зимнее время», «Думаю намекает на перчатки, или рукавички», - пишут люди.
Напомним, друг Александра Эллерта Рыбак разоткровенничался о конфузах и личном.
Как сообщала Politeka, Рыбак из "Холостячки" показал, как выглядел до популярности и знакомства с Мишиной.
Также Politeka писала, что экс-фаворит "Холостячки" Рыбак показал, как над ним "издевается" любимая.