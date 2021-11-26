Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" и друг Александра Эллерта Андрей Рыбак ответил на вопросы поклонников и рассказал смешные истории из жизни.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram участник реалити "Холостячка" и друг победителя этого шоу Александра Еллерта Андрей Рыбак устроил поклонникам рубрику вопросы ответил и рассказал смешные истории из жизни.

Так, Рыбак раскрыл, что ему было стыдно за свое поведение, он ругался на сцене во время выступления, терялся в другом городе, носил вещи из сенд-хенда.

Кроме этого Рыбак также ответил на вопросы о личной жизни и рассказал, что у него были отношения перед тем, как он начал встречаться с нынешней девушкой Алиной.

Также поклонники спросили, "падал ли он в обморок от красоты Алины?". Андрей Рыбак откровенно сказал, что и такое было.

Ранее Politeka писала, что Рыбак из "Холостячки" показал, как выглядел до известности и знакомства с Мишиной: "В меня не верили".

Напомним, что экс-участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак поразили выходкой в центре Киева: сумасшедшие кадры.

A еще Politeka сообщала, что экс-фаворит "Холостячки" Рыбак показал, как над ним "издевается" любимая: "Тут даже девушка не ответила бы".