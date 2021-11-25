Відомий комік і сценарист Олександр Еллерт поділився в мережі кумедними кадрами і "спокусив" українців знижками.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український блогер і гуморист Олександр Еллерт, який нещодавно розлучився з "Холостячкою" Ксенією Мішиною поділився в мережі новими фото. Схоже, Саша знайшов собі нове заняття-шопінг в онлайн-магазинах, спокусившись на знижки, приурочені чорній п'ятниці.

На новій фотографії Олександр зображений на вулиці з телефоном в руках. Перед камерою він з'явився в модній і теплій чорній куртці і з сяючою посмішкою на обличчі. Він щось самозабутньо шукає у своєму смартфоні.

У підписі до публікації Еллерт розповів про знижки і "спокусив" фанатів: "я вважаю, пора перейменовувати В щасливу п'ятницю. Яка ж вона чорна?! Подивіться на людей навколо в цей період, аж світяться. У місті можна нічне освітлення не включати, так очиська у всіх горять. Всі щасливі".

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