Український комік і автор, екс-учасник "Холостячки" Андрій Рибак вразив кумедною витівкою в центрі Києва зі своїм другом, переможцем шоу Олександром Еллертом.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Рибака з'явилося відео, на якому вони з Еллертом наділи одну куртку на двох. Чоловіки йшли центром столиці, пересуваючись паровозиком. Їх знімала дівчина Рибака, яка назвала їх ненормальними. Але, схоже, чоловіків це не бентежило, і вони продовжували йти по вулиці.

"Куртка "Гостинність". Хочете таку?",- підписав сторіс Рибак.

Як відомо, і Еллерт і Рибак дійшли до фіналу шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. У фіналі актриса вибрала Олександра Еллерта, з яким довгий час зустрічалася після шоу. Рибак і Еллерт після проекту фактично стали кращими друзями. Вони проводять багато часу разом, і навіть ведуть спільні проекти в соціальних мережах. Крім цього, коміки пишуть жарти для одних і тих же проектів.

Нагадаємо, що Андрій Рибак емоційно звернувся до Олександра Еллерта: "майже як і у тебе...".

А ще Politeka писала, що Андрій Рибак показав, як над ним "знущається" кохана.

Також Politeka повідомляла, що Еллерт закотив галасливу вечірку з Матвієнко, Мірзояном і Рибаком:"людина-свято".