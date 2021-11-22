Відомий гуморист і колишній учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак показав у мережі кумедне відео.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік з "Ліги Сміху" Андрій Рибак, який після своєї участі в "Холостячці" разом з Олександром Еллертом робить веселі огляди на нові сезони цього реаліті-шоу, виклав у своєму Instagram кумедне відео. У ролику фанати нічого особливо не зрозуміли, але в ньому є кадр юного Андрія. Схоже саме так він виглядав в шкільні роки.

Так, ролик починається саме з кадру, де юний Рибалка стоїть з упаковкою рулонів туалетного паперу, і ще чогось що не влізло в кадр. "Спочатку вона: Фу! Відваливши". Потім з'являється темний екран з написом: "16 пропущених". А в кінці ще одне фото вже більш старшого Андрія в колгоспному образі з мітлою в руках і напис: "Сорі, був зайнятий".

У підписі до публікації комік написав: "В мене не вірили, а я все-таки зробив це!". Шанувальники почали бурхливо обговорювати відео, хоча багато зізналися, що нічого так і не зрозуміли.

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