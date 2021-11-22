Известный юморист и бывший участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак показал в сети забавное видео.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик из "Лиги Смеха" Андрей Рыбак, который после своего участия в "Холостячке" вместе с Александром Эллертом делает веселые обзоры на новые сезоны этого реалити-шоу, выложил в своем Instagram забавное видео. В ролике фанаты ничего особо не поняли, но в нем есть кадр юного Андрея. Похоже именно так он выглядел в школьные годы.

Так, ролик начинается именно с кадра, где юный Рыбак стоит с упаковкой рулонов туалетной бумаги, и еще чего-то что не влезло в кадр. "Сначала она: Фу! Отвали". Затем появляется темный экран с надписью: "16 пропущенных". А в конце еще одно фото уже более старшего Андрея в колхозном образе с метлой в руках и надпись: "Сори, был занят".

В подпсии к публикации комик написал: "В меня не верили, а я всё-таки сделал это!". Поклонники принялись бурно обсуждать видео, хотя многие признались, что ничего так и не поняли.

Напомним, Экс-участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак поразили выходкой в центре Киева: безумные кадры.

Как сообщала Politeka, Экс-фаворит "Холостячки" Рыбак показал, как над ним "издевается" любимая: "Тут даже девушка не ответила бы".

Также Politeka писала, что Странное поведение Рыбака из "Холостячки" сняли на видео: "Кажется, что…".