"Малышка тут я"

Известная украинская певица и одна из звездных детективов шоу «Маска» Оля Полякова пошутила на тему своего роста в забавном видео.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новыми кадрами в своем ТикТоке.

На видео Полякова решила поговорить о своем росте. Ролик снят с поднятой высоко вверх камеры, поэтому зритель смотрит на артистку сверху вниз. Оля забавно кривляется в стиле маленькой девочки под закадровый монолог.

«Вы все говорите низкой быть плохо? Базару нет! Вы все дылды, а малышка тут я!», - произносит голос за кадром.

В конце этой речи Полякова разворачивается к камере спиной и «уходит».

«Малышка тут я! Понятно? Дылды», - подписала кадры певица.

Стоит отметить, что на самом деле артистка далеко не «малышка» - ее рост составляет 180 см.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо ее поста.

«Рост Оли- 180: ААаааааа понимаю!!», «так вот как меня друзья с видят когда я с ними разговариваю», «ты серьёзно? ты примерно 1.90», «Оля зажигает», - пишут люди.

Напомним, Полякова оказалась в клинике перед новыми съемками.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль поразила появлением на шоу "Маска" после скандала с Поляковой.

Также Politeka писала, что Полякова опозорилась перед Данилко на шоу «Маска».