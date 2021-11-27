26 ноября, стали известны имена финалистов проекта "Холостячка-2"со Златой Огневич - в этом выпуске один из мужчин покинул реалити, а фаворит певицы вернулся на шоу.

Как сообщает Politeka.net, в 11-м эфире Злата Огневич познакомила мужчин со своей семьей и сделала нелегкий выбор – попрощалась с еще с одним участником проекта и определила, кто достоин финала.

Первую розу от Златы Огневич получил Дмитрий Шевченко. "Холостячка" отметила, что после знакомства с родителями у нее появились сомнения в будущем их с Димой отношений, но она решила дать ему шанс.

Вторую розу девушка вручила Андрею Задворному. Свидание с ним было необычным: сперва они отправились в тату-салон. Мужчина решил свести татуировку, которую он сделал в прошлых отношениях. Также Андрей заявил, что Злата Огневич "100% получит пиар" на шоу, но он надеется, что она там не только ради этого.

В финале выпуска произошел неожиданный поворот – на церемонию роз пришел Роман Свечкоренко, которого певица отпустила домой еще на шестой неделе шоу. Тогда он не был разведен. Злата Огневич потребовала завершить бракоразводный процесс и он это сделал.

Злата Огневич дала дополнительную розу Роману и позвала на свидание на следующей неделе.

В 11 выпуске шоу неожиданно покинул фаворит Огневич и мужчина, которого называли вероятным победителем проекта, - Макс Тарапата. Ему певица розу не вручила.

"Я не смогу дать тебе то, что сделает нас обоих счастливыми. Я отпускаю тебя", - сказала Злата Огневич и неожиданно отправила Максима Тарапату домой.

В комментариях под многочисленными постами украинцы высказали свое негодование в связи с уходом Макса: "Можно дальше не смотреть", "В Златы талант всех достойных отпускать", "Всех достойных повыгоняла", "Да… треш".

Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи.

Также Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки".

Как Politeka сообщала, что Огневич устроила "концерт" на эскалаторе.