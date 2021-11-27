Известная украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич, которая выгнала еще одного участника, решила подогреть интригу перед финалом проекта.

В этот раз на церемонии роз Холостячка попрощалась с Максимом Тарапатой, она призналась, не сможет ответить на чувства Максима взаимностью. «Я не смогу дать тебе то, что сделает нас обоих счастливыми. Я хочу быть честной с тобой, и я отпускаю тебя», — сказала Злата.

После этого в социальной сети появился анонс финального эфира, где Злате предстоит выбрать свою половинку. На странице в Instagram анонс вызвал довольно противоречивые эмоции, ведь нарезка была создана для большей интриги, а Злата на кадрах фактически рассекретила имя будущего победителя:

«Димка кольцо одевал?))); Лучше Рома❤; Анонс мы уже раскусили. Я даже не слушаю, что там нам нарезали... Я смотрю и всматриваюсь; Ну, а кольцо одевал, я думаю, Дима💪; Слава богу, что эта ересь уже заканчивается!; Пальцы с кольцом вроде на Димы похожи😮; Рома и Злата как Мишина и Элерт в этой пустыне; Все как с Машиной, прямо сценарий, не интересно!; С Дмитрием в пустыне С Ромой в воде. С Димой останетесь😍», - говорят поклонники.

Ранее Злата Огневич заговорила о слухах, которые слышала про себя. Она решилась рассказать о том, делала ли пластические операции.

"Хочу сказать, что о себе я слышала много всего. Например, о том, что у меня силиконовая грудь, вставные зубы, вставная челюсть. Заявляю, у меня всё натуральное, пока что...Как только это случится, вы первыми об этом узнаете", — рассказала Злата Огневич.

Ранее сообщалось, на "Холостячку" с Огневич вернулся давно выбывший участник: "Мне пофиг, что они и как думают"

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Politeka рассказывала, "Холостячка" Злата Огневич в пиджаке и колготках показала свою чувственность: фото