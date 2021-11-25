Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней "Холостячки-2", была удивлена появлением на шоу участника, которого она давно выпроводила.

Злата Огневич пришла на шоу, чтобы найти свою любовь, передает Politeka.net. Проект близится к финалу, и осталось всего трое кавалеров: Андрей Задворный, Максим Тарапата и Дмитрий Шевченко, однако в новом выпуске обещает появиться и давно выбывший участник.

Несколько выпусков назад психолог Роман Свечкоренко не прошел тест на полиграфе, ведь оказалось - он до сих пор женат. Тогда Злата Огневич выпроводила его, со словами, что он может вернуться на шоу, когда оформит развод.

Судя по новому анонсу, Роман Свечкоренко вернулся на проект во время церемонии бутоньерок, чем ошарашил своих конкурентов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Для меня это было огромной неожиданностью!", - поделилась героиня шоу.

"Просто все опускается...", - поделился мнением Задворный.

"Мне пофиг, что они и как думают", - сообщил Свечкоренко.

"Значит он все-таки решил вопрос с разводом, хочет побороться за мое сердце", - предположила Злата Огневич.

Как оказалось, роз было всего две, а участников с возвращением бывшего участника - четверо.

В Сети возвращение участника вызвало неоднозначную реакцию - одни радовались, другие - не видели в этом смысла.

Напомним, Злата Огневич вышла в свет в подарке от мужчины, которого выгнала из "Холостячки"

А еще Politeka писала, что Свечкоренко из "Холостячки" обнародовал кадры роскошной помолвки Анны Тринчер с Волошиным

Также Politeka сообщала, что изгнанный из "Холостячки" Свечкоренко признался во лжи и почему плакал