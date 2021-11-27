Известная модель и обладательница титула "Мисс Украина" 22-летняя Александра Яремчук показала себя в Пуэрто-Рико, где будет проходить конкурс "Мисс Мира".

Как передает Politeka.net, 22-летняя Александра Яремчук стала обладательницей титула "Мисс Украина". Как известно, в этом году конкурс был юбилейным - 30-ым. Теперь модель будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Мира", который пройдет 19 декабря в Пуэрто-Рико.

Так, на этот раз модель опубликовала новые фото. Как известно, ранее Александра Яремчук не могла получить американскую визу для того, чтобы поехать в Пуэрто-Рико, и её участие в конкурсе было под угрозой срыва. Однако, "Мисс Украина" показала, как отдыхает на острове перед подготовкой к конкурсу.

На снимках Александра Яремчук в шикарном платье синего цвета с яркими разноцветами узорами.

Поклонники оставили ей несколько приятных комментариев под фото: "Огонь", "Самая красивая и нежная", "Шанс на победу есть! Уверенности и выдержке на конкурсе!", "Какая красивая!", "Хороша! Очень красивая!!! Желаю только победы!", "Какая Волшебная девушка".

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