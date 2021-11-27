Известная певица и судья шоу "Співають всі", которая недавно выпустила новую песню, Анастасия Приходько показала, как преображается. Артистку раскритиковали за внешний вид.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

На этот раз на странице программы "Зірковий шлях" опубликовали новое видео. На кадрах Анастасия Приходько показывает, как выглядит без макияжа. А после хвастается своим преображением у визажиста.

"Когда с самоиронией все отлично 😂 Кстати, как вам образ певицы Анастасии Приходько?", — спросили на аккаунте.

Пользователи сети не оценили внешний вид Приходько и оставили несколько негативных комментариев: "Понтов больше, чем у неё самой", "Страшилка".

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