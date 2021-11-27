Культовую американскую певицу Мадонну, которая вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая коммерчески успешная исполнительница в истории, упрекнули в злоупотреблении ретушью.

Мадонна не только известная королева поп-музыки, но еще и мама шестерых детей, троих из которых она усыновила, пишет Politeka.net.

Эстер и Стелла — младшие дети Мадонны. Этих сестер-близнецов певица увидела в приюте для сирот в Малави. Их мать скончалась через неделю после родов, а бабушка не смогла их содержать.

На новом фото, Мадонна выглядит почти, как ровесница девочек.

«Пара движений в фотошопе, и 63-летняя Мадонна уже выглядит почти что ровесницей своих 9-летних дочерей», - пишут в Сети.

К слову, Мадонна часто вывозит усыновленных детей на их родину — в Малаве. В этих семейных поездках их, как правило, сопровождают и родные ребята поп-звезды. Все вместе они помогают жителям бедной африканской страны в строительстве школ и развитии системы здравоохранения.

Напомним, 63-летняя Мадонна, увлекшись пластикой, перестает быть похожей на себя.

Как сообщала Politeka, 63-летняя Мадонна с бутылкой в руке удивила поведением и внешностью в спортзале.

Также Politeka писала, что Мадонна похвасталась повзрослевшими детьми, засветив роскошный интерьер особняка.