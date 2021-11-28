Финалисты шоу "Танцы со звездами" Артур Логай и Анна Карелина вспомнили о первом впечатлении друг о друге и актер также подарил ей маленький подарок.
Как сообщает Politeka.net, финалисты шоу "Танцы со звездами" Артур Логай и Анна Карелина посетили "Твой день" и поделились впечатлениями о своем пути на проекте. Видео Артур Логай опубликовал в своем Инстаграм.
Анна Карелина призналась, что сразу почувствовала, что это ее партнер. Артур же вспомнил, что когда на кастинге партнерш пришла Аня, он почувствовал ее энергию и любовь к танцу, которая ощущались во всем, что она делала.
Артур Логай сделал трогательный подарок Анне Карелиной от всех мужчин своей семьи, который он попросил открыть ее в финале. А также Артур передал Ане привет от своего старшего сына Германа и признался, что малыш влюблен в нее.
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"Среди семьи Логай есть один, который в нее влюблен. Мой старший сын прислал видео, где попросил передать Анне сюрприз, ведь она красивая. Но только открыть коробочку нужно уже в финале. То что внутри тебе очень пригодится в финале", - отметил Артур Логай.
Пользователи сети умилились и написали хвалебные комментарии под видео: "Так мило. Артур один из лучших пап на планете земля", "Очень мило", "Любимки".
Напомним, что Логай рассказал, кем на Х-факторе была его избранница, подарившая ему сына: старшая на 8 лет.
Как Politeka сообщала, что украинцам накануне финала показали, что происходило за кулисами "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Логай высказался о романе между Поплавской и Соколовым с "Моя любимая Страшко".