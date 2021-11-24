Відомий актор і учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай розповів, ким була його обраниця на "Х-факторі", яка народила йому сина.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 12 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу актор прийшов на програму "ЖВЛ", де розповів безліч фактів про своє життя. Артур Логай познайомився понад 6 років тому зі своєю колишньою обраницею Оксаною, яка була його старшою на 8 років. Як відомо, у них у відносинах народився позашлюбний син - Герман. Актор розповів, як він з нею познайомився.

"Вона була керівником проєкту. Їй залишили мій запис показати, і вона покликала познайомитися. Вийшов я з думкою, що це таке було?, — розповів Артур Логай.

Між ними пролетіла іскра, проте була одна проблема.

"Не можна працівникам проєкту і будь-якого рангу не можна мати стосунки з учасниками. Вона чітко сказала, що якщо для моїх працівників такі правила, значить такі ж правила і для мене", — розповів артист.

Після того, як Артур Логай вилетів з "Х-Фактора" вони почали відносини.

Раніше повідомлялося, Логая, який прорвався у фінал "Танців з зірками", рознесли в пух і прах: "Мішину мало не впустив"

Також, травмований учасник "Танців з зірками" Логай перед півфіналом звернувся до Харлан: "Я знаю, що ти..."

Politeka розповідала, батьки травмованого учасника "Танців з зірками" Логая вразили заявою перед півфіналом шоу: "Синку, ти..."