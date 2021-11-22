Известный украинский актер Артур Логай обратился к коллеге Ксении Мишиной, которая в полуфинале проекта "Танці з зірками" станцевала с ним и хореографом Анной Карелиной.

Как пишет Politeka.net, звезда комедии "Моя любимая Страшко" и реалити-шоу "Киев днем и ночью" Артур Логай дошел до полуфинала шоу "Танці з зірками", где, по правилам проекта, станцевал с одной из победительниц прошлого сезона Ксенией Мишиной "Ча-ча-ча".

После выступления он эмоционально обратился с Мишиной со словами благодарности: «@misha.k.ua ты невероятная умница, тому как ты умеешь работать, учиться на ходу, не бояться — позавидуют многие 🔥 Для меня честь с тобой работать и было в радость с тобой танцевать! Спасибо тебе за время, отдачу и твоё желание нам помочь! Это главное».

Не забыл Артур Логай поблагодарить и свою партнершу Анну Карелину.

«@karelina.ann__ не устану повторять, что ты звезда! И я рад, что уже буквально все это знают и видят 🔥 Твои слова одобрения, поддержки после каждого нашего танца дают мне ещё больше сил на новые вызовы», - написал он.

Ранее Politeka писала, что родители травмированного участника "Танців з зірками" Логая поразили заявлением перед полуфиналом шоу:"Сынок, ты...".

Напомним, что судья "Україна має талант" Мишина разнервничалась и попросила помощи: "У кого есть такая возможность...".

A еще Politeka сообщала, что Логая, прорвавшегося в финал "Танців з зірками", разнесли в пух и прах: "Мишину чуть не уронил"