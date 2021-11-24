Известный актер и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай рассказал, кем была его избранница на "Х-Факторе", которая родила ему сына.

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 12 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз актер пришел на программу "ЖВЛ", где рассказал множество фактов о своей жизни. Артур Логай познакомился более 6 лет назад со своей бывшей избранницей Оксаной, которая была его старше на 8 лет. Как известно, у них в отношениях родился внебрачный сын - Герман. Актер рассказал, как он с ней познакомился.

"Она была руководителем проекта. Ей оставили мою запись показать, и она позвала познакомиться. Вышел я с мыслью, что это такое было?, — рассказал Артур Логай.

Между ними пролетела искра, однако была одна проблема.

"Нельзя работникам проекта и любого ранга нельзя иметь отношения с участниками. Она четко сказала, что если для моих работников такие правила, значит такие же правила и для меня", — рассказал артист.

После того, как Артур Логай вылетел с "Х-Фактора" они начали отношения.

Ранее сообщалось, Логая, прорвавшегося в финал "Танців з зірками", разнесли в пух и прах: "Мишину чуть не уронил"

Также, травмированный участник "Танців з зірками" Логай перед полуфиналом обратился к Харлан: "Я знаю, что ты..."

Politeka рассказывала, родители травмированного участника "Танців з зірками" Логая поразили заявлением перед полуфиналом шоу: "Сынок, ты..."