Известный актер и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай рассказал, кем была его избранница на "Х-Факторе", которая родила ему сына.
Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 12 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.
Так, на этот раз актер пришел на программу "ЖВЛ", где рассказал множество фактов о своей жизни. Артур Логай познакомился более 6 лет назад со своей бывшей избранницей Оксаной, которая была его старше на 8 лет. Как известно, у них в отношениях родился внебрачный сын - Герман. Актер рассказал, как он с ней познакомился.
"Она была руководителем проекта. Ей оставили мою запись показать, и она позвала познакомиться. Вышел я с мыслью, что это такое было?, — рассказал Артур Логай.
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Между ними пролетела искра, однако была одна проблема.
"Нельзя работникам проекта и любого ранга нельзя иметь отношения с участниками. Она четко сказала, что если для моих работников такие правила, значит такие же правила и для меня", — рассказал артист.
После того, как Артур Логай вылетел с "Х-Фактора" они начали отношения.
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