Учасник проєкту "Танці з зірками" та актор Артур Логай висловився про роман між колегами з серіалу "Моя улюблена Страшко".

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 12 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна. Також, Артур Логай брав участь на популярному вокальному шоу "Х-Фактор".

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Артур Логай висловився щодо чуток про роман між акторами серіалу "Моя улюблена Страшко", в якому він грає. Як відомо, акторові Олександру Соколову та Ірині Поплавській приписують роман.

"Не варто мені про це поширюватися, через те, що щастя любить тишу. Так, друзі?", — запитав Артур Логай.

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