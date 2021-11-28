Яркие моменты закулисья нового выпуска талант-шоу "Україна має талант" показали в Сети, вчастности в кадр попал Евгений Кот, заинтриговав зрителей.
Как сообщает Politeka.net, еженедельно в диджитальном бэкстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показывает все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов. Нарезку интересных моментов показали на странице телеканала СТБ в Инстаграм. (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
В частности в кадр попали новые интересные участники.
Некоторые из них даже продемонстрировали свою силу на Jerry Heil.
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Удивил и один из судей проекта танцор Евгений Кот. «Вызывайте полицию!» - сказал он Jerry Heil.
Отметим, что Евгений Кот также принимал участие в шоу "Танцуют все", и победил в "Танцях со звездами", где был партнером актрисы Ксении Мишиной. Собственно, вместе с Мишиной он сейчас сидит в жюри программы "Україна має талант". Также за судейским столом компанию им составил комик и телеведущий Сергей Притула.
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