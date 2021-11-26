Хореограф и танцор Евгений Кот, который с партнершей по танцевальному шоу Украины "Танці з зірками" Ксенией Мишиной стали в этом году судьями "Україна має талант", показал необычный образ, порадовав украинок в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот в 2019 году стал победителем шоу "Танці з зірками". Танцор в тот сезон выступил вместе с Ксенией Мишиной. Актриса в 2020 году стала "Холостячкой", а в 2021 партнеры по "танцях" воссоединились, став судьями проекта "Україна має талант". Последним судьей стал популярный телеведущий и звезда "Нового канала" Сергей Притула. Не забывает Евгений Кот и о социальной сети Инстаграм, где ведет микроблог и показывает много интересного.

На новом фото танцор был в пиджаке, штанах и рубашке. Пиджак и частично рубашку хореограф расстегнул, а на шее можно увидеть развязанный галстук. Евгений Кот на нескольких фото показал свой зажигательный образ.

Фанаты, включая Гришу Решетника, поставили почти тысячу лайков и написали коплименты:

"Супер", "Красавчик", "Ой, какое мачо", "Какой ты Женя вау", "Вау, вау, вау".

Напомним, мускулистый красавчик "похитил" Мишину на Україна має талант прямо из-под носа Кота и Притулы

А еще Politeka писала, что девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении

Также Politeka сообщала, что Руслана разозлила своим поведением на "Україна має талант" рядом с Мишиной и Притулой



