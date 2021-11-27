Известная певица Светлана Лобода, которая не так давно презентовала песню на украинском языке, решила показать, как веселится на курорте.

Светлана Лобода решила в этот раз отправиться на отдых в Дубай, причем артистке каждый раз удается привлечь внимание при помощи интересных нарядов. Поскольку артистка держит фигуру в отличной форме, она с легкостью выбирает достаточно открытую одежду.

В Инстаграм Лобода показала интересное фото, сделанное во время одного из вечеров.

Светлана отметилась на вечерней прогулке в платье-комбинации из светло-салатового шелка, по подолу которого шла линия нежного кружева. Поверх наряда Лобода набросила маскулинную рубаху, подчеркнув женственность своих форм.

«Теперь нам лето будет только сниться....🌙» - пишет Лобода под кадром.

Поклонники ответили:

«Отличные слова для новой песни😏🔥❤️; строчка из песни? 🔥❤️; Ого, Светлана, ваши ноги 😍; Какая красивая локация 😍 Какие ноги, мечта каждой девушки 😍; Прекрасная девушка Лобода; Looks so perfect😍; Красота; Звезда моя😚🤗🔥; Волшебное фото!😍🌛На Вас можно смотреть бесконечно! Очень красивая!🔥💯🔝Роскошная женщина!».

Ранее певица опубликовала новую серию фото. На кадрах Светлана Лобода вместе со своей дочерью Евой позирует на фоне своего особняка. Как известно, дом артистки находится в Подмосковье в "Княжьем Озере". В этом поселке живут многие российские звезды.

Ранее сообщалось, Светлана Лобода похвасталась фигурой в купальнике: "Моя рабочая сторона - правая"

Также, "Маша, что скажет Притула?": Ефросинина взбесила украинцев, появившись перед камерами с Лободой

Politeka рассказывала, Лобода разговорилась, почему сбежала из Украины и как ее здесь преследовали: "Они меня извели"