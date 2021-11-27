Невеста бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, которую не раз сравнивали с самой Каролиной, снова напомнила о себе новым ярким кадром в Инстаграм.

О самой девушке и ее личной жизни известно крайне мало, а ее избранник Мурат Налчаджиоглу не торопится рассказывать о себе. После развода с Каролиной он поддерживает с ней дружеские отношения и всегда ездит навещать дочь в РФ.

Тем не менее, мужчина решил двигаться дальше и недавно объявил о своей помолвке с Лилией, с которой до этого успел повстречаться несколько месяцев. И хотя Мурата продолжают критиковать, он на выпады не реагирует.

Примечательно, что под кадрами Лилии ей часто пишут грубые комментарии, подмечая, что она не только напоминает бывшую жену Мурата, но и копирует ее стиль. А сам мужчина вообще делает фото копиями снимков с Лорак из прошло.

Как видно на новом кадре, девушка не реагирует на критику и продолжает одевать то, что нравится.

«Ух какая 🔥; Красотка🔥; Красотка 😍; Какая красивая; Ты такая классная и, приятная!🔥; И вот опять как молодая Лорак😍❤️; главное голова 😍 на месте и красивые ноги крепко стоят на земле❤️ красотка🔥;

Также Лилия решила полноценно показать образ, в котором провела вечер.Лилия стояла на ступеньках в коротком черном платье, полностью облегающем ее фигуру. Образ ее дополнили черные колготы, ботинки на шпильке и маленькая черная сумочка.

На фото можно заметить небольшой «дефект»: снимок был сделан, когда Лилия поднимала руку, поэтому она получилась смазанной.

Напомним, экс-муж Лорак нарвался на критику за неожиданный кадр с молодой невестой.

Как сообщала Politeka, экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами.

Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак на отдыхе с отцом и его невестой повторила образ своей мамы.