Томас Нойвирт, который более известный псевдонимом Кончита Вурст, показал, как украсил свое тело татуировками.

Как передает Politeka.net, впервые на весь мир Кончита Вурст прославилась после победы на "Евровидении" в 2014 году. Тогда бородатая женщина, которая красиво поет, взорвала европейский шоубизнес.

Однако, как стало известно, за образом смелой и эффектной дрэг-квин стоит певец Том Нойвирт, который любит эпатировать публику разными выходками.

Сейчас у себя В Инстаграм Нойвирт разместил пикантные снимки, на которым продемонстрировал свои новые татуировки, которыми он украсил шею, грудь и руки.

Поклонники не оставили без внимание новое увлечение Томаса.

"Вау, Я люблю ❤️‍🔥❤️‍🔥💋💋💋💋 Ты такой замечательный",

"Хорошие татухи",

"Чаще надо чувствовать себя милым, это тебе идет, дорогой", - пишут в сети.

Anna Khvan, [12.08.21 17:49]

[В ответ на Одесса как она есть]

А шо значит "распил бюджетных средств"? 😅

Aleksandr T., [12.08.21 17:49]

[В ответ на Одесса как она есть]

Значит 25.6 ещё остаётся, выгодно очень😁

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[В ответ на Одесса как она есть]

А вот и первая ласточка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[В ответ на Одесса как она есть]

Засекаем через сколько минут выйдет

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[В ответ на Одесса как она есть]

А камера с кндеем и теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[В ответ на Anna Khvan]

Это значит откат , путем проведения фиктивных гос закупок

Artem, [12.08.21 17:50]

[В ответ на Одесса как она есть]

Откуда в этой стране столько абсурда? 🤦‍♂

Валентина Соина, [12.08.21 17:50]

[В ответ на Одесса как она есть]

Топ 10 распилов 😂😂😂,, напилила она там нормально

Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]

[В ответ на Фестиваль]

Или закупка по завышеным ценам по договоренности

Виктория, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Одесса как она есть]

Ой, как неудобно получилось😜😜😜

Константин, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Одесса как она есть]

Приличный депутат, пилят все, а она организовала ремонт улиц…в Одессе

Vendetta, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Одесса как она есть]

Это называется — порешали 😉

Bastian Meier, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Одесса как она есть]

Одна из очень многих воров у власти)ничего удивительно)

Пока внимание отвлечено фотками призеров олимпиад и якобы удешевлением тарифов,быстренько и это дело замнут)

Фестиваль, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Alex Vonavi]

Это и есть откат) закупку по завышенной стоимости оправдать как два пальца кстати

Фестиваль, [12.08.21 17:53]

[В ответ на Константин]

Ремонт улиц - это хлеб для чинуш на откате

Mores, [12.08.21 17:53]

[В ответ на Одесса как она есть]

Никогла ничего не изменится… будет только зуде..

Занудон Садовый, [12.09.21 13:04]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

пизда рулю

., [12.09.21 13:04]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

Ты должен был бороться со злом а не примкнуть к нему

Плоскогубцы, [12.09.21 13:04]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

😄

777 $$$, [12.09.21 13:05]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

Ахаххаха сука потом на роликах будут патрулировать или на геробордах 😂😂😂😂

🇺🇦 Crystal Voler 🇺🇦, [12.09.21 13:05]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

Так уже начали

Дима, [12.09.21 13:05]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

А зимой на санках 😂

🇺🇦 Crystal Voler 🇺🇦, [12.09.21 13:05]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

Вчера по центру дебики ездили на самокатах

Vanya S, [12.09.21 13:05]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

Вот теперь пизда и самоката

Евгения Олеговна, [12.09.21 13:05]

[В ответ на .]

Чтобы знать о планах зла, нужно действовать как зло

777 $$$, [12.09.21 13:05]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

Ахаххаха будут падать ебал Ники бить себе)

Татьяна, [12.09.21 13:05]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

Машины все побили уже 🤣🤣🤣

Плоскогубцы, [12.09.21 13:05]

[В ответ на Одесса INFO ⚓️]

Представляю эту хуйню с радаром на самокате

🇺🇦 Crystal Voler 🇺🇦, [12.09.21 13:05]

[В ответ на 777 $$$]

Так это ж хорошо

Напомним, звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.

Как сообщала Politeka, звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.