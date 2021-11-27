Томас Нойвирт, который более известный псевдонимом Кончита Вурст, показал, как украсил свое тело татуировками.
Как передает Politeka.net, впервые на весь мир Кончита Вурст прославилась после победы на "Евровидении" в 2014 году. Тогда бородатая женщина, которая красиво поет, взорвала европейский шоубизнес.
Однако, как стало известно, за образом смелой и эффектной дрэг-квин стоит певец Том Нойвирт, который любит эпатировать публику разными выходками.
Сейчас у себя В Инстаграм Нойвирт разместил пикантные снимки, на которым продемонстрировал свои новые татуировки, которыми он украсил шею, грудь и руки.
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Поклонники не оставили без внимание новое увлечение Томаса.
"Вау, Я люблю ❤️🔥❤️🔥💋💋💋💋 Ты такой замечательный",
"Хорошие татухи",
"Чаще надо чувствовать себя милым, это тебе идет, дорогой", - пишут в сети.
Anna Khvan, [12.08.21 17:49]
[В ответ на Одесса как она есть]
А шо значит "распил бюджетных средств"? 😅
Aleksandr T., [12.08.21 17:49]
[В ответ на Одесса как она есть]
Значит 25.6 ещё остаётся, выгодно очень😁
Фестиваль, [12.08.21 17:49]
[В ответ на Одесса как она есть]
А вот и первая ласточка
Ruslan, [12.08.21 17:49]
[В ответ на Одесса как она есть]
Засекаем через сколько минут выйдет
Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]
[В ответ на Одесса как она есть]
А камера с кндеем и теликом?
Фестиваль, [12.08.21 17:50]
[В ответ на Anna Khvan]
Это значит откат , путем проведения фиктивных гос закупок
Artem, [12.08.21 17:50]
[В ответ на Одесса как она есть]
Откуда в этой стране столько абсурда? 🤦♂
Валентина Соина, [12.08.21 17:50]
[В ответ на Одесса как она есть]
Топ 10 распилов 😂😂😂,, напилила она там нормально
Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]
[В ответ на Фестиваль]
Или закупка по завышеным ценам по договоренности
Виктория, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Одесса как она есть]
Ой, как неудобно получилось😜😜😜
Константин, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Одесса как она есть]
Приличный депутат, пилят все, а она организовала ремонт улиц…в Одессе
Vendetta, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Одесса как она есть]
Это называется — порешали 😉
Bastian Meier, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Одесса как она есть]
Одна из очень многих воров у власти)ничего удивительно)
Пока внимание отвлечено фотками призеров олимпиад и якобы удешевлением тарифов,быстренько и это дело замнут)
Фестиваль, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Alex Vonavi]
Это и есть откат) закупку по завышенной стоимости оправдать как два пальца кстати
Фестиваль, [12.08.21 17:53]
[В ответ на Константин]
Ремонт улиц - это хлеб для чинуш на откате
Mores, [12.08.21 17:53]
[В ответ на Одесса как она есть]
Никогла ничего не изменится… будет только зуде..
Занудон Садовый, [12.09.21 13:04]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
пизда рулю
., [12.09.21 13:04]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
Ты должен был бороться со злом а не примкнуть к нему
Плоскогубцы, [12.09.21 13:04]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
😄
777 $$$, [12.09.21 13:05]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
Ахаххаха сука потом на роликах будут патрулировать или на геробордах 😂😂😂😂
🇺🇦 Crystal Voler 🇺🇦, [12.09.21 13:05]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
Так уже начали
Дима, [12.09.21 13:05]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
А зимой на санках 😂
🇺🇦 Crystal Voler 🇺🇦, [12.09.21 13:05]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
Вчера по центру дебики ездили на самокатах
Vanya S, [12.09.21 13:05]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
Вот теперь пизда и самоката
Евгения Олеговна, [12.09.21 13:05]
[В ответ на .]
Чтобы знать о планах зла, нужно действовать как зло
777 $$$, [12.09.21 13:05]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
Ахаххаха будут падать ебал Ники бить себе)
Татьяна, [12.09.21 13:05]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
Машины все побили уже 🤣🤣🤣
Плоскогубцы, [12.09.21 13:05]
[В ответ на Одесса INFO ⚓️]
Представляю эту хуйню с радаром на самокате
🇺🇦 Crystal Voler 🇺🇦, [12.09.21 13:05]
[В ответ на 777 $$$]
Так это ж хорошо
Напомним, звезда «Евровидения» Кончита Вурст в женском купальнике показала, в чем проведет лето.
Как сообщала Politeka, звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.