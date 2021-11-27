Известный актер Костя Войтенко, финалист шоу "Танці з зірками", оказался в центре обсуждения своим талантом.

Как передает Politeka.net, Константин Войтенко на паркете танцевального шоу выступает в паре с Роксоляной Маланчук и является претендентом на победу.

Костя стремится получить заветный кубок и у него есть все шансы.

У себя в Инстаграм Войтенко решил поинтересоваться у поклонников, у него больше выходит танцевать в паре или же одному.

«Хочу узнать ваше мнение! Я сольник или бальник?», - спросил артист.

Пользователи сети уже высказались, что думают: мнения людей, как всегда разделились.

"Определенно сольник",

"Думаю главное - великолепный актер. Сольник в большей мере. Но и бальник хороший",

"И сольник крутой👍 и бальник отличный🔥 и Роксоляна такая крутая партнёрша у вас! Искренне желаю вам завтра Победы! Вы это заслужили💪",

"И сольник и бальник, молодец",

"Не обижайся, но ты сольник",

"Талантен во всем👏👏👏👏👏восхищаюсь, держу кулачки",

"Универсал однозначно",

"Бальник", - пишут в сети.

Напомним, украинцам в преддверии финала показали, что происходило за кулисами "Танців з зірками": "Мишину не узнать".

Как сообщала Politeka, Звезда "Сватов" Кошмал засветилась в обнимку с фаворитом "Танців з зірками" Войтенко: "Светлый и горящий".

Также Politeka писала, что Логая, прорвавшегося в финал "Танців з зірками", разнесли в пух и прах: "Мишину чуть не уронил".