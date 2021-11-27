Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая недавно снялась в блокбастере «Вечные», ранее впечатляла своими появлениями на красной дорожке в платьях с невероятными вырезами.

Анджелина Джоли много лет считается востребованной актрисой, которая за последние года снималась в новых лентах лишь пару раз. Тем не менее, популярность актрисы ничуть не убавилась.

И хотя она редко хвастается преображениями, даже скромный кадр звезды в Инстаграм набирает сразу миллионы просмотров. Поклонники любят вспоминать также, как выглядела Джоли на светских вечерах, когда вела не закрытый образ жизни.

Как видно, в простом черном платье с высоким вырезом на спине актриса сделала акцент не на фигуре, а на тату, каждое из которых означает что-то свое для звезды. Сама Джоли обычно выбирает черные платья с закрытым декольте. Но вырез на спине или бедре заметно разбавляет образ.

Обычно 46-летняя актриса продолжает будоражить фантазию поклонников, несмотря на то, что давно не появляется на людях в откровенных нарядах. На фан-страничках регулярно публикуют ее архивные фото, где красотка козыряет своей невероятной фигуркой.

Отметим, что ранее Анджелина Джоли регулярно принимала участие в откровенных съемках и даже снималась в фотосессиях без одежды.

Напомним, что Джоли в зеленом платье-балахоне прогулялась с дочкой: кадры.

Как сообщала Politeka, Джоли в белом платье очаровала видом на природе: "Можно вечно наблюдать".

Также Politeka писала, что Джоли во всем черном впечатлила моложавым видом: «Как ей это удается».