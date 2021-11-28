Внучка Национальной легенды Украины Софии Ротару, Соня Евдокименко рассказала о своих планах на каникулы и показала тренировку.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко сейчас живет в Нью-Йорке, США. Там внучка Ротару учится, делает первые шаги в шоу-бизнесе, а также нашла себе жениха-миллионера, который успел попасть в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Евдокименко решила показать своего домашнего любимца - собаку. Также Соня предложила задавать ей вопросы.

"Когда на каникулы в Киев?", - спросил фанат.

"19-го декабря", - ответила Соня.

"Тыы делаешь каждый день зарядку?", - спросил второй фанат.

"Да, это уже превратилось в привычку", - написала Евдокименко.

Также Соня добавила кадры, на которых делает растяжку, занимаясь на коврике в спортзале. Блогерка была в топике и лосинах, изумляя фигуркой.

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