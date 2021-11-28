Внучка Национальной легенды Украины Софии Ротару, Соня Евдокименко рассказала о своих планах на каникулы и показала тренировку.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко сейчас живет в Нью-Йорке, США. Там внучка Ротару учится, делает первые шаги в шоу-бизнесе, а также нашла себе жениха-миллионера, который успел попасть в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новых сторис Евдокименко решила показать своего домашнего любимца - собаку. Также Соня предложила задавать ей вопросы.
"Когда на каникулы в Киев?", - спросил фанат.
Новая беда настигла семью больной раком "Моей прекрасной няни" Заворотнюк: "Надавили на самое больное"
Не стало актера советских фильмов и известных сериалов: коллеги сообщили об утрате
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала свою дочь-модницу от мужа, с которым развелась: «Ой, красивая, класс»
В полиции предупредили украинцев с детьми о важном условии: "Штраф до 850 гривен"
Снегопад и морозы ударят по Украине: синоптики раскрыли дату резкой смены погоды
"19-го декабря", - ответила Соня.
"Тыы делаешь каждый день зарядку?", - спросил второй фанат.
"Да, это уже превратилось в привычку", - написала Евдокименко.
Также Соня добавила кадры, на которых делает растяжку, занимаясь на коврике в спортзале. Блогерка была в топике и лосинах, изумляя фигуркой.
Напомним, внучка Ротару похвасталась элитным отдыхом с женихом-миллионером и родственниками
А еще Politeka писала, что внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером
Также Politeka сообщала, что единственный внук Софии Ротару удивил изменениями во внешности рядом с сестрой