Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина продолжает наслаждаться отдыхом в райском месте.

Как пишет Politeka.net, пока в Украине холодно, звезды отечественно шоу-бизнеса улетают на отдых в жаркие страны. Не исключением стала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Сейчас она с мужем Валерием Бебко и 6-летним сыном Даниилом проводят отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.

Юлия поделилась очередным ярким контентом у себя в Инстаграм.

На фото видно, как семья на полную катушку наслаждается отдыхом в райском месте - столице ОАЭ Абу Даби.

Санина с мужем и сыном остановились в роскошном отеле, но сейчас всё семьей отправились на экскурсию и показали «восточную» архитектуру.

Юлия примерила красную короткую кофту с вырезом и длинными рукавами, а также джинсовые шорты и завышенной талией.

"Время приключений", - лаконично подписала яркие снимки певица.

Поклонники восхитились внешним видом звезды.

"Сынок - красавчик", "Какие вы классные", "Тебе 16 лет, Юля?",

"Боже, Юля вы как куколка, очень приятно на вас смотреть", - пишут в сети.

Напомним, что Санина без мейкапа впечатлила видом в обычной жизни.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss внезапно покинула Украину, обратившись к поклонникам.

Также Politeka писала, что Санина поразила видом с кольцом в носу.