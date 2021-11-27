Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина продолжает наслаждаться отдыхом в райском месте.
Как пишет Politeka.net, пока в Украине холодно, звезды отечественно шоу-бизнеса улетают на отдых в жаркие страны. Не исключением стала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.
Сейчас она с мужем Валерием Бебко и 6-летним сыном Даниилом проводят отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.
Юлия поделилась очередным ярким контентом у себя в Инстаграм.
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На фото видно, как семья на полную катушку наслаждается отдыхом в райском месте - столице ОАЭ Абу Даби.
Санина с мужем и сыном остановились в роскошном отеле, но сейчас всё семьей отправились на экскурсию и показали «восточную» архитектуру.
Юлия примерила красную короткую кофту с вырезом и длинными рукавами, а также джинсовые шорты и завышенной талией.
"Время приключений", - лаконично подписала яркие снимки певица.
Поклонники восхитились внешним видом звезды.
"Сынок - красавчик", "Какие вы классные", "Тебе 16 лет, Юля?",
"Боже, Юля вы как куколка, очень приятно на вас смотреть", - пишут в сети.
Напомним, что Санина без мейкапа впечатлила видом в обычной жизни.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss внезапно покинула Украину, обратившись к поклонникам.
Также Politeka писала, что Санина поразила видом с кольцом в носу.