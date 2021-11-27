Украинский певец Макс Барских, который выпустил новый клип на рек «Tequila Sunrise», показал необычное видео хореографической репетиции.
Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры появились на страницы поп-певца в Инстаграм (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Горячий красавчик и завидный жених решил показать, как проходили репетиции первой танцевальной мизансцены с хореографом.
«Во время съёмок мы кое-что поменяли в движениях. Я пытался отпустить себя и делать, как чувствую. Какой вариант вам нравится больше: тот, что в зале, или тот, который в итоге вышел на экране? Делитесь своим мнением в комментариях!», - написал Макс Барских.
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Поклонники оценили сложную хореографию и пластику певца, они назвали его трудягой, а клип - потрясающим.
"Оба варианта огонь, но в клипе ты превзошёл себя",
"Танец потрясающий, такие плавные, текучие и соблазнительные движения. 🔥",
"Тот, что в итоге получился просто топчик 🔥👏 и вообще ты такой трудяга у нас, такая сложная хореография.. просто браво",
"Хореография на высшем уровне. А какая пластика ммм. Очень круто. Вы молодец", - высказались в сети.
Напомним, ведущий "Танців з зірками" Барских без рубашки впечатлил накачанным телом.
Как сообщала Politeka, подружка Макса Барских Романова в алом купальнике впечатлила формами и развлечениями на пляже.
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Романова засветилась в обнимку с Максом Барских.