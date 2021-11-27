Украинский комик Андрей Рыбак, который участвовал в шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной, рассказал о неожиданных приключениях в путешествии с возлюбленной.
Как пишет Politeka.net, один из фаворитов Мишиной на «Холостячке» и друг победителя этого шоу Александра Еллерта Андрей Рыбак поделился новым постом в Инстаграм.
После своего появления на «Холостячке» Рыбак вернулся к бывшей возлюбленной – модели по имени Алина. С тех пор пара все время вместе и, судя по многочисленным совместным фото и видео, они действительно счастливы.
В новом посте Рыбак решил рассказать о том, как они с Алиной съездили в небольшое путешествие.
«Итог нашего мини-путешествия:
- Черкассы
- Музей Тараса Шевченко
- Отвратительный хот-дог на заправке
- Спросить у пьяного мужика с лопатой дорогу
Куда ещё посоветуете съездить?!», - написал комик.
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Он поделился совместным фото с Алиной, на котором пара стояла, прижавшись друг к другу и счастливо улыбалась.
Подписчики юмориста тут же отреагировали.
«Комики Вы наши!», «Самые прекрасные», «Красивая пара», «В загс», «Улыбашка вы Хорошие», - пишут люди.
Напомним, друг Александра Эллерта Рыбак разоткровенничался о конфузах и личном.
Как сообщала Politeka, Рыбак из "Холостячки" показал, как выглядел до популярности и знакомства с Мишиной.
Также Politeka писала, что друг Александра Эллерта Рыбак подшутил над возлюбленной, которая мечтает о свадьбе.