Иванна Онуфрийчук, которая стала ведущей в новом сезоне «Танців з зірками», призналась, что ее шикарная свадьба с возлюбленным-миллионером была практически спонтанной.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми подробностями в своем Инстаграм.

Как известно, Онуфрийчук недавно вышла замуж за бизнесмена из Казахстана по имени Алмаз. Ранее пара сыграла свадьбу на Мальдивах, а 11 ноября они официально расписались в Украине. При этом торжество оказалось по-настоящему роскошным, с двумя шикарными платьями, расшитыми бисером и различными каменьями.

При этом Онуфрийчук утверждает, что церемония была организована в максимально короткие сроки.

«Организовать свадьбу меньше, чем за неделю — реально! У нас с любимым спонтанно появилась возможность вступить в брак в Украине и мы решили ею воспользоваться. Хотелось устроить настоящий праздник для себя и близких», - написала Иванна.

Она поделилась видео, в котором показала подборку запоминающихся моментов торжества. Они выглядели будто кадры из голливудского фильма.

Поклонники Онуфрийчук тут же отреагировали.

«Это было огонь! Я думаю, что это - официальный рекорд», «Это было очень феерично, бомбезный праздник организовали счастья вам молодожены», «Космическая история любви. Это было невероятно», «Пусть волшебная сказка продолжается вечно», - пишут люди.

Напомним, ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук честно рассказала о работе в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, ведущая "Танців з зірками" и жена миллионера Онуфрийчук показала украинцам, на что тратит деньги.

Также Politeka писала, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук раскрыла тайну своих двух свадеб с миллионером.