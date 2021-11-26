Известная телеведущая Иванна Онуфрийчук показала себя в соблазнительном образе, и рассказала о работе в прямом эфире.

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась в Instagram очаровательным фото и рассказала о работе в прямом эфире "Танців з зірками".

На новой фотографии телезвезда запечатлена на паркете шоу, перед камерой она появилась в эффектном образе. На ней роскошное красное платье интересного фасона с пикантным вырезом в зоне декольте. этот наряд красиво подчеркнул изящную фигурку звезды. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Онуфрийчук честно рассказала о работе в прямом эфире: "Я так полюбила то чувство, когда в воскресенье утром заходишь в павильон и кайфуешь от того, как все суетятся и создают красоту на вечер. А в 21:00 раздается фраза: "Это "Танцы со звездами", мы в прямом эфире из Киева!". В этот момент есть волнение и за себя, и за участников. За участников, потому что они все стали такими "своими", хочется каждого поддержать. А за себя – потому что мой перфекционизм не дает сделать что-то не так".

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