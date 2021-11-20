Телеведущая Иванна Онуфрийчук, новая ведущая шоу "Танці з зірками" показала эффектный образ в прозрачном платье, порадовав фанатов в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками". Звезда мелькает не только на ТВ, но ведет активно страничку в Инстаграм.

На новых фото Онуфрийчук была в частично прозрачном платье. Рядом стоял Юрий Горбунов, звезда украинского ТВ.

"Завтра уже полуфинал "Танці з зірками".

Помню еще свой первый эфир - тогда мы со многими участниками знакомились впервые, но внутри было маленькое волнение за каждого.

Все же вести прямые эфиры очень ответственно. А когда ты в голдруме — месте поддержки и искренних эмоций. Здесь особая атмосфера

Вся команда и участники стали уже «своими» и каждый раз с ними все труднее и труднее прощаться

Рада, что являюсь частью этого шоу и каждое воскресенье мы можем дарить вам положительные эмоции!", - написала Иванна.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали комментарии:

"Смотрю шоу и болею за нашу спортсменку. Но раньше Каднай был для меня победителем", "Вы как всегда очаровательна. Улыбка очаровывает. Удачи Всем участникам", "Иванночко - Вы украшение шоу Танці з зірками".

Напомним, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук показала, как готовилась к свадьбе с миллионером

А еще Politeka писала, что Онуфрийчук из "Танцев со звездами" покинула Украину и устроила себе роскошный вечер с любимым

Также Politeka сообщала, что Горбунов расплылся в улыбке, засветив эффектный вырез на платье Онуфрийчук



