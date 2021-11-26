Известная модель и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая ведет проект "Танці з зірками" показала украинцам, на что тратит деньги.

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной украинской телеведущей и актрисой. Как известно, она заменила Тину Кароль в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Также Иванна Онуфрийчук является женой миллионера Алмаза, который живет в Швейцарии.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Онуфрийчук говорит о том, что сняла стресс и показала один из методов. Она купила подарки к праздникам своим близким и родным.

"Только что сняла стресс. Один из методов, чтобы снять стресс - я покупаю подарки всем близким и родным. У меня уже началась подготовка к Новому году", — призналась Иванна Онуфрийчук.

"А вы уже готовитесь к Новогодним праздникам?", — спросила телеведущая у поклонников.

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