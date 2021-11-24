Ведущая проекта "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж за бизнесмена из Казахстана, ответила на вопрос, который ей чаще всего задают после свадьбы.

Как пишет Politeka.net 35-летняя ведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила певицу Тину Кароль на проекте "Танцы со звездами", недавно сыграла пышную свадьбу с казахским миллионером Алмазом.

Интересно, что Онуфрийчук и Алмаз сначала сыграли свадьбу на Мальдивах в феврале этого года, но не были официально расписаны. Официально пара заключила брак 11 ноября в Киеве.

Иванна Онуфрийчук призналась, что ее часто спрашивают о двух свадьбах.

«Не знаю, как у вас, но у нас на Винничине принято гулять свадьбу несколько раз. Сколько помню себя, столько и знаю, что делают свадьбу сначала у невесты, потом жениха или же наоборот. Мне этот обычай очень нравится. Это хороший повод собрать вместе родных и близких людей, устроить красивый праздник. Почему бы нет?"- отметила она.

Иванна Онуфрийчук добавила, что очень хотела познакомить родных любимого с украинскими обычаями.

"Мы взяли брак с любимым в Киеве, потому что на Мальдивах сделать это было невозможным. Более того, мне очень хотелось пригласить родных Алмаза в Украину, показать им самые красивые места и наши обычаи», - рассказала ведущая.

Ранее Politeka писала, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук заблестела в полупрозрачном платье рядом с Горбуновым: "Украшение шоу".

Напомним, что муж-миллионер сделал царский сюрприз ведущей "Танцев со звездами" Онуфрийчук: "Подобрал такого же цвета, как и платье"

A еще Politeka сообщала, что Онуфрийчук из "Танцев со звездами" покинула Украину и устроила себе роскошный вечер с любимым: "Нерельно...".