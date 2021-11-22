Ведуча проєкту "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж за бізнесмена із Казахстану, отримала шикарний подарунок від чоловіка.

Як пише Politeka.net, 35-річна ведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила співачку Тіну Кароль на проєкті "Танці з зірками", нещодавно зіграла пишне весілля із казахським мільйонером Алмазом.

У своєму Instagram Іванна Онуфрійчук часто ділиться кадрами із новоспеченим чоловіком. Ведуча показала подарунок, який їй зробив Алмаз на півфіналі "Танців з зірками". Так, Іванна записала декілька сторіс, на яких чоловік дарує їй величезний букет червоних троянд.

"Коханий навіть троянди підібрав такого ж кольору, як і сукня", - написала Онуфрійчук.

Нагадаємо, що Онуфрійчук та Алмаз зіграли весілля на Мальдівах у лютому цього року, але не були офіційно розписані. Офіційно пара розписалася 11 листопада. На церемонії Іванна поміняла дві сукні та показала кадри із розкішного святкування.

Рaніше Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук заблищала в напівпрозорій сукні поруч з Горбуновим: "Прикраса шоу".

Нагадаємо, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук показала, як готувалася до весілля з мільйонером: "Мені так важливо було...".

A ще Politeka повідомляла, що Онуфрійчук з "Танців з зірками" залишила Україну та влаштувала собі розкішний вечір з коханим: "Нерельно…".