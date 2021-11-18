Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка замінила в шоу Тіну Кароль, показала ранкові збори нареченої в день свого весілля.
Як повідомляє Politeka.net, красуня показала, як готувалася до весілля з мільйонером Алмазом, і як проходили її ранкові збори.
"Ранок нареченої. Тоді у мене було безліч думок, хвилювань. Мені так важливо було стати офіційною дружиною. Хочеться поділитися з вами такими моментами і красою", - підписала фото Іванна.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Дуже красиво", "Ідеал", "Вау, як красиво", "Дуже красиво! Будьте супер щасливі!", "Так мило і красиво! Щирі вітання! Будьте щасливі і бережіть один одного!", "Мої щирі вітання!", "Справжня принцеса", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що на весіллі у Іванни було кілька суконь. Також дівчина похвалилася розкішним букетом нареченої, який зібрали ексклюзивно для неї.
Нагадаємо, що Онуфрійчук вразила фотографіями, похвалившись весільною сукнею.
Ще Politeka писала, що Онуфрійчук покинула Україну і влаштувала собі розкішний вечір з чоловіком: «нереально...».
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