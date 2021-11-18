Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка замінила в шоу Тіну Кароль, показала ранкові збори нареченої в день свого весілля.

Як повідомляє Politeka.net, красуня показала, як готувалася до весілля з мільйонером Алмазом, і як проходили її ранкові збори.

"Ранок нареченої. Тоді у мене було безліч думок, хвилювань. Мені так важливо було стати офіційною дружиною. Хочеться поділитися з вами такими моментами і красою", - підписала фото Іванна.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Дуже красиво", "Ідеал", "Вау, як красиво", "Дуже красиво! Будьте супер щасливі!", "Так мило і красиво! Щирі вітання! Будьте щасливі і бережіть один одного!", "Мої щирі вітання!", "Справжня принцеса", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на весіллі у Іванни було кілька суконь. Також дівчина похвалилася розкішним букетом нареченої, який зібрали ексклюзивно для неї.

Нагадаємо, що Онуфрійчук вразила фотографіями, похвалившись весільною сукнею.

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