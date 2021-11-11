Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук офіційно розписалася з казахським мільйонером Алмазом після розкішного весілля на Мальдівах, з'явилися перші кадри з церемонії.

Коханого Онуфрійчук давно називали її чоловіком, що не дивно: у лютому цього року пара зіграла яскраве весілля на Мальдівах, поділившись кадрами в соціальних мережах. Однак, весь цей час вони не були розписані офіційно.

Як пише Politeka.net, розпис Іванни та Алмаза відбувся 11 листопада. Ведуча поділилася кадрами з весілля у своїх сторіз.

"Сьогодні той важливий день, до якого я готувалася останні кілька тижнів. Сьогодні у нас з коханим офіційний розпис", - написала Онуфрійчук.

Для цієї події ведуча вибрала відразу два весільних вбрання. Спочатку вона з'явилася в довгій приталеній білій сукні зі шлейфом, а пізніше переодяглася в розкішний білосніжний наряд з пишною спідницею, глибоким декольте і фатою.

"Офіційно чоловік і дружина. Сім'я", - радісно повідомила Іванна відразу після того, як вони з Алмазом розписалися.

Українці бурхливо обговорюють весілля ведучої в коментарях Instagram.

"Цікаво, довше шлейфу не було", "так вже ж виходила заміж на Мальдівах", "Дорого-багато", "Ой, вона так на Настю Каменських схожа! Я навіть так відразу і подумала", "Мдааа, по-багатому, понти, понти, понти", "вітаю, все шикарно! Шикарна наречена, щастя молодим", "Красива наречена і гарне плаття. Топ", "вдало вийшла заміж", - пишуть люди.

Нагадаємо, Онуфрійчук з "Танців з зірками" хвалилася ідеальною фігуркою в басейні.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" показала свого чоловіка-мільйонера на романтичній прогулянці.

Також Politeka писала, чоловік-мільйонер ведучої Онуфрійчук приголомшив своєю появою на "Танцях з зірками".