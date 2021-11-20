Телеведуча Іванна Онуфрійчук, нова ведуча шоу" Танці з зірками " показала ефектний образ у прозорій сукні, порадувавши фанатів в Instagram.

Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук замінила Тіну Кароль в "Танцях з зірками". Зірка миготить не тільки на ТБ, але веде активно сторінку в Instagram.

На нових фото Онуфрійчук була в частково прозорій сукні. Поруч стояв Юрій Горбунов, зірка українського ТБ.

"Завтра вже півфінал " Танці з зірками".

Пам'ятаю ще свій перший ефір-тоді ми з багатьма учасниками знайомилися вперше, але всередині було маленьке хвилювання за кожного.

Все ж вести прямі ефіри дуже відповідально. А коли ти в голдрумі-місці підтримки і щирих емоцій. Тут особлива атмосфера

Вся команда і учасники стали вже "своїми" і кожен раз з ними все важче і важче прощатися

Рада, що є частиною цього шоу і щонеділі ми можемо дарувати вам позитивні емоції!",- написала Іванна.

Фанати поставили понад 300 лайків і написали коментарі:

"Дивлюся шоу і вболіваю за нашу спортсменку. Але раніше Каднай був для мене переможцем", " Ви як завжди чарівна. Посмішка зачаровує. Удачі всім учасникам", "Іванночко - ви прикраса шоу Танці з зірками".

Нагадаємо, ведуча» Танців з зірками " Онуфрійчук показала, як готувалася до весілля з мільйонером

А ще Politeka писала, що Онуфрійчук з "танців з зірками" покинула Україну і влаштувала собі розкішний вечір з коханим

Також Politeka повідомляла, що Горбунов розплився в усмішці, засвітивши ефектний виріз на сукні Онуфрійчук



