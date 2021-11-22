Ведущая проекта "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж за бизнесмена из Казахстана, получила шикарный подарок от мужа.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя ведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила певицу Тину Кароль на проекте "Танці з зірками", недавно сыграла пышную свадьбу с казахским миллионером Алмазом.

В своем Instagram Иванна Онуфрийчук часто делится кадрами с новоиспеченным мужем. Ведущая показала подарок, который ей сделал Алмаз на полуфинале "Танців з зірками". Так, Иванна записала несколько сторис, на которых муж дарит ей огромный букет красных роз.

"Любимый даже розы подобрал такого же цвета, как и платье", - написала Онуфрийчук.

Напомним, что Онуфрийчук и Алмаз сыграли свадьбу на Мальдивах в феврале этого года, но не были официально расписаны. Официально пара расписалась 11 ноября. На церемонии Иванна поменяла два платья и показала кадры с роскошного празднования.

Ранее Politeka писала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук заблестела в полупрозрачном платье рядом с Горбуновым: "Украшение шоу".

Напомним, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук показала, как готовилась к свадьбе с миллионером: "Мне так важно было...".

A еще Politeka сообщала, что Онуфрийчук из "Танців з зірками" покинула Украину и устроила себе роскошный вечер с любимым: "Нерельно...".