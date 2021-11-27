Известный украинский хореограф Евгений Кот похвастался своей женой, Натальей Татаринцевой, которая выступила на шоу «Україна має талант», где он сидит в жюри.
Как пишет Politeka.net, необычное воссоединение семейной пары произошло в новом эфире шоу «Україна має талант». Наталья решила на всю страну показать, что в ее семье талантлив не только звездный муж. Для этого девушка пришла на популярное шоу и устроила впечатляющее выступление на пилоне.
В результате судьи решили пропустить ее в финал, хотя то, что Кот сидит в жюри, смутило некоторых.
В своем Инстаграм танцор поделился видео, на котором чувственно целует жену за кулисами.
«Ну что смотрели? Мне кажется я столько не плакал уже давно! Но могу сказать только одно, что очень горжусь своей женой!», - написал танцор.
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Украинцы отреагировали на его пост.
«Это просто потрясающе! Красота, грация, воздушность и нереально сильно и эмоционально! Браво», «Плакала с вами! Нереально! Супер!», «Очень красиво и нежно», «Просто без слов…это супер классно», «Женя, ваша Наталья- мега талантлива», «Это было божественно красиво Наталья достойна победы!», - пишут люди.
Напомним, давний соперник Жени Кота заявился на "Україна має талант".
Как сообщала Politeka, судья "Україна має талант" Евгений Кот в расстегнутой рубашке покорил украинок.
Также Politeka писала, что супруга Жени Кота появилась на "Україна має талант", Притула молчать не стал.