Известный ресторатор, шоумен и судья программы «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал неожиданное видео, на котором они с мамой стали «жертвами ограбления».

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новыми кадрами в ТикТоке.

Как известно, Эктор вырос в небогатой колумбийской семье. Кулинар сначала переехал в Канаду, затем поездил по миру, и только после этого обосновался в Украине. Все это время его семья оставалась на родине. Однако, недавно мама Хименес-Браво прилетела навестить его в Украину.

Шеф-повар тут же принялся показывать обаятельную женщину своим поклонникам, публикуя милые совместные кадры. На этот раз он решил снять с ней забавный ролик.

На видео Эктор и его мама сидят рядом на диване, а к ним подходит неизвестная девушка с игрушечным пистолетом.

«Руки вверх, это ограбление!», - выкрикивает она.

В этот момент Хименес-Браво с мамой действительно вскидывают вверх руки, однако пистолет «стреляет» всего лишь чупа-чупсом. Эктор принимает угощение, а его мама весело смеется.

«Классные! Обожаю вас!», «привет вам с мамой из Киева», «Вы очень позитивный человек», - прокомментировали видео поклонники шеф-повара.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" на отдыхе с мамой признался, что влюблен.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво заинтриговал кадрами с похожим на него ребенком.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво устроил выговор участникам "Мастер Шеф" после их позора.