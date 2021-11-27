Известный ресторатор, шоумен и судья программы «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал неожиданное видео, на котором они с мамой стали «жертвами ограбления».
Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новыми кадрами в ТикТоке.
Как известно, Эктор вырос в небогатой колумбийской семье. Кулинар сначала переехал в Канаду, затем поездил по миру, и только после этого обосновался в Украине. Все это время его семья оставалась на родине. Однако, недавно мама Хименес-Браво прилетела навестить его в Украину.
Шеф-повар тут же принялся показывать обаятельную женщину своим поклонникам, публикуя милые совместные кадры. На этот раз он решил снять с ней забавный ролик.
На видео Эктор и его мама сидят рядом на диване, а к ним подходит неизвестная девушка с игрушечным пистолетом.
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«Руки вверх, это ограбление!», - выкрикивает она.
В этот момент Хименес-Браво с мамой действительно вскидывают вверх руки, однако пистолет «стреляет» всего лишь чупа-чупсом. Эктор принимает угощение, а его мама весело смеется.
«Классные! Обожаю вас!», «привет вам с мамой из Киева», «Вы очень позитивный человек», - прокомментировали видео поклонники шеф-повара.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" на отдыхе с мамой признался, что влюблен.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво заинтриговал кадрами с похожим на него ребенком.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво устроил выговор участникам "Мастер Шеф" после их позора.