Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жестко отчитал участников, которые облажались, подав ему сырое блюдо.

Как сообщает Politeka.net, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво пришел в импровизированный ресторан к участникам кулинарного шоу, и в итоге отказался платить, так как поданные блюда ему совсем не понравились. Как это происходило показали на видео, которое выложила в YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ролике видно, что Эктор пришел в ресторан красной команды, где ему подали креветки и карпаччо. Однако, как оказалось, креветки были сырые и шеф просто выплюнул их обратно на тарелку. Также Эктор раскритиковал карпаччо от красной команды, ему не понравился его вид.

"Первое блюдо. Ваши креветки сырые, не съедобные. И я ненавижу, когда этот продукт надо чистить руками. Так можно есть дома, но в ресторане это неудобно. Второе блюдо. Это не карпаччо, это толстые и неаккуратные куски рыбы, также не хватает яркого вкуса. Это весьма пресно. Я недоволен вашими блюдами и не буду за них платить", - отчитал участников Хименес-Браво.

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