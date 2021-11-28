Забавный момент со звездными детективами Андреем Данилко (Веркой Сердючкой) и Настей Каменских на шоу "Маска" попал на камеры.
Певица Настя Каменских давала интервью ведущей бэкстейджа "Маска 2" блогерше Натэлле Кирс, когда в кадре внезапно появились Андрей Данилко и Инна Белоконь (мама Верки Сердючки). Видео опубликовано на YouTube, передает Politeka.net.
Кирс интересовалась у Каменских, что означает ее образ в последнем выпуске "черная малина", когда рядом возникла знаменитая парочка. Они кружились вокруг блогерши и певицы, а мама Сердючки еще и показывала язык.
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"Есть такие пауки, убийственные, как наши герои в кадре... Спасибо, Андрей Михайлович! Я его все жду на интервью, а он не приходит и лезет, нам мешает", - не выдержала Кирс.
На этих словах, Данилко, который оконфузился перед Каменских, удалился из кадра, а певица продолжила рассказывать о своем образе.
"Я просто поняла, что я какая-то конфетка, а я уже конфеткой была, потом я начала думать, что еще может быть вкусного, и вспомнила, что есть черная малина", - отметила Настя.
Изюминкой ее образа был головной убор с вуалью.
"Тяжело ходить в этой вуали, потому что потом, когда ее снимаешь, все рябеет", - призналась Каменских.
"Но классно, вы хотя б не всегда замечаете тот позор, который творится рядом...", - ометила, в свою очередь, Натэлла.
"Они ж балуются, это же шоу, а на шоу нужно быть веселыми!", - не согласилась с ней певица.
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