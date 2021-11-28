Забавный момент со звездными детективами Андреем Данилко (Веркой Сердючкой) и Настей Каменских на шоу "Маска" попал на камеры.

Певица Настя Каменских давала интервью ведущей бэкстейджа "Маска 2" блогерше Натэлле Кирс, когда в кадре внезапно появились Андрей Данилко и Инна Белоконь (мама Верки Сердючки). Видео опубликовано на YouTube, передает Politeka.net.

Кирс интересовалась у Каменских, что означает ее образ в последнем выпуске "черная малина", когда рядом возникла знаменитая парочка. Они кружились вокруг блогерши и певицы, а мама Сердючки еще и показывала язык.

"Есть такие пауки, убийственные, как наши герои в кадре... Спасибо, Андрей Михайлович! Я его все жду на интервью, а он не приходит и лезет, нам мешает", - не выдержала Кирс.

На этих словах, Данилко, который оконфузился перед Каменских, удалился из кадра, а певица продолжила рассказывать о своем образе.

"Я просто поняла, что я какая-то конфетка, а я уже конфеткой была, потом я начала думать, что еще может быть вкусного, и вспомнила, что есть черная малина", - отметила Настя.

Изюминкой ее образа был головной убор с вуалью.

"Тяжело ходить в этой вуали, потому что потом, когда ее снимаешь, все рябеет", - призналась Каменских.

"Но классно, вы хотя б не всегда замечаете тот позор, который творится рядом...", - ометила, в свою очередь, Натэлла.

"Они ж балуются, это же шоу, а на шоу нужно быть веселыми!", - не согласилась с ней певица.

Напомним, Андрей Данилко на шоу «Маска» вывел Каменских из себя: «Это уже какой-то дурдом»

Как сообщала Politeka, мама Верки Сердючки показала, с каким "зверем" живет: "Господи, спаси и сохрани..."

Также Politeka писала, что Полякова дерзкой выходкой довела Данилко прямо на съемках шоу "Маска": "Ведет себя ужасно!"