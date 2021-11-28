Певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, показала, как проводит время с мамой и дочерьми, опубликовав снимки в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода стала успешной певицей. Звезда переехала после 2014 года жить в Россию, где теперь живет и строит карьеру. У Светланы есть дочь Евангелина, которая появилась на свет в 2011 году. В 2018 году Лобода родила вторую дочь - Тильду. Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Лобода была в леопардовом бикини. Звезда сидела рядом с мамой Наталией и дочерьми Евангелиной и Тильдой.

"Мамуля, девочки мои , люблю вас", - написала Светлана под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Любимые", "Красивые 4 принцессы", "Пусть над вашей семьей всегда светит солнышко, мы вас любим", "Любите близких! Цените! Время не вернуть назад, и если у вас есть возможность позвонить своим родителям, сделайте это!".

Напомним, Лобода засветила свои двухэтажные хоромы с колоннами по соседству с российскими звездами

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