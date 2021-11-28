Украинская актриса Даша Петрожицкая, которая сыграла главную роль в сериале "Папик", показала кадры с проб, которые она проходила в новый проект.
Как сообщает Politeka.net, Даша Петрожицкая является одной из самых востребованных молодых актрис. Ее все чаще зовут в популярные проекты после оглушительного успеха сериала «Папик». В ближайшее время выйдет сразу несколько сериалов с участием звезды. Но, похоже, впереди еще много серьезных проектов.
В Инстаграм Петрожицкая показала, как проходила пробы для нового проекта. Она не смогла сдержать эмоции и буквально «умирала» от смеха.
«Это были пробы. Мы смеялись как могли», - подписала фото звезда.
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В комментариях артистке оставили массу приятных слов.
«Дарья очень красивая», «Улыбка – космос», «Красотка, обожаю ее, такая лучезарная улыбка», «Невероятная», «Кайфовая», «Класс! Ждём новую роль на экранах», «Всегда получаю от тебя лучики тепла и жизнерадостности. Благодарю», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Даша Петрожицкая напугала "шрамом" на всю спину: "Аж не по себе, глядя на такое".
Как сообщала Politeka, Петрожицкая засветилась в компании известного актера: «О, Масик и Лизка».
Также Politeka писала, что Петрожицкая приспустила блузу ради эффектного кадра: "Ну просто с ума сойти".