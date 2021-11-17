Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька поділилася кадрами зі зйомок у новому серіалі, несподівано засвітившись зі своїм колишнім колегою.

Як передає Politeka.net, в Instagram у 30-річної актриси з'явилися яскраві кадри зі зйомок, де вона позувала з актором Михайлом Кукуюком, який зіграв у серіалі Сергія Краморенка. Разом зірки з'являться в проекті "Дрімтім".

"А ми все знімаємо", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних відгуків. Багато хто був зворушений тим, що Петрожицька знову знімається в кіно зі своїм колегою по серіалу «Папік».

"О, Масік і Лізка", «ось ще тільки почали знімати, але вже відчуваєш, що вийде шедевр", "Це ж Лізкін "папік", який її вигнав", "Супер актори. Будемо чекати в ефірі", "Чекаємо нових фільмів!", "Ви Класні! Люблю дивитися фільми з вашою участю!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що останнім часом Петрожицьку звуть зніматися в багато проектів.

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