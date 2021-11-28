Украинская певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, впечатлила семейными развлечениями с дочками и супругом.
Как сообщает Politeka.net, Камалия решила записать новогоднюю песню со своей семьей. В звукозаписывающую студию она привела своих дочек и мужа. Артистка решила показать поклонникам процесс записи и провела прямой эфир.
«Записали всей семьей новогоднюю песню у @andrey_ignatchenko_iksiy_music», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Невероятная песня, ждем на всех радиостанциях», «Прекрасно милашка, ты прекрасна», «Поздравляю с новым волшебным хитом!», «Молодцы», «Какая у вас дружная семья», «Супер, такая крутая атмосфера», - пишут пользователи сети.
Отметим, что муж Камалии во всем поддерживает свою звездную супругу. Он регулярно появляется с ней на светских мероприятиях, а также бывает на ее концертах и соревнованиях, в которых артистка принимает участие. Вместе пара с 2003 года.
Напомним, что Камалия «вогнала в краску» известную певицу: «Мы растили ее…».
Как сообщала Politeka, Камалия внезапно появилась в компании Поплавского: "Дорогой наставник".
Также Politeka писала, что Камалия впечатлила стильным образом в платье с разрезом: кадры.