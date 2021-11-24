Відома українська співачка і модель Камалія, яка є найбагатшою співачкою України через чоловіка-мільярдера, здивувала поведінкою на концерті у Аліни Гросу.

Як передає Politeka.net, Камалія прийшла на концерт до молодої співачки і відзначилася власним виступом. Зірка подарувала артистці квіти, після чого взяла мікрофон і стала довго розповідати про Аліну.

"Аліна, я тебе вітаю. Це твій перший концерт у "Палаці Україна". Такого масштабу, такого рівня. Я прийшла підтримати ось цю дівчинку, нашу "бджілку", яку я знаю з маленького віку. Вона приходила до мене додому, вона приходила на мої концерти, на мої свята і дні народження. Я її знаю дуже довго. Ми ростили її всі разом всім шоу-бізнесом", - зазначила Камалія.

Варто відзначити, що Гросу в цей час стояла на сцені, і відчувала себе ніяково. Своїми розповідями Камалія буквально увігнала її в фарбу. Але її це, схоже, не бентежило.

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