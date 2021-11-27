Артистка Камалія, яку прозвали найбагатшою співачкою України, так як вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, показала, як з багатим чоловіком вибралася на світський вечір.
Як пише Politeka.net, Камалія стала успішною моделлю і співачкою. Зірка завоювала титул Міс Світу, а зараз зайнята музикою і вихованням двох дочок Арабелли і Мірабелли, яких народила від чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура. Дівчатка вже підросли і починають радувати своїми талантами, а нещодавно виступали на подіумі. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс, яке співачка опублікувала в Instagram, Камалія була в чорній сукні з вирізом. Поруч стояв чоловік Мохаммад в піджаку, штанях і сорочці. Пара посміхалася, позуючи на тлі чорної стіни.
Фанати не змогли оцінити публікацію або написати коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів.
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